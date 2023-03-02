كمال أبو عيطة: قرارات الرئيس اليوم تؤكد انحيازه للشعب

قال كمال أبو عيطة عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير القوى العاملة الأسبق، إنه يؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الزيادات وحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أعلنها قبل قليل، لأن أي زيادة الآن، تساهم في تحسين أوضاع المواطنين.

انحياز الرئيس للشعب

وأضاف أبو عيطة في تصريحات لـ«الوطن»، أن القرارات الأخيرة تثبت أن الرئيس السيسي يتابع ويقدر الناس وآرائهم، وأؤيد كل القرارات التي أعلنها الرئيس بصفتي، لأن رفع مربوط الدرجات في غاية الأهمية، وزيادة المعاشات التي تعتبر أكثر الفئات تضررا في رأيي، وعن برنامج تكافل وكرامة، فلا يوجد شخص وطني ينحاز للشعب لا يؤيد هذا البرنامج والقرارات عامة.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أننا نحتاج إلى حلول قوية ودائمة تساهم في علاج المشكلات بشكل دائم، حتى نخفف الأعباء على الدولة والمواطن معا، حتى لا يكون الاعتماد فقط على المنح، وبالتالي يزيد الأعباء على كاهل القيادات والدولة.