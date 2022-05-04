كمال أبو عيطة: توجيهات الرئيس بعودة المفرج عنهم للعمل تعيد اصطفاف الوطن

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، توجيهات بشأن تسهيل إجراءات عودة المفرج عنهم إلى أعمالهم مرة أخرى، واستكمال الطلاب لدراستهم بشكل طبيعي، ويتم العمل على تطبيق هذه التوجيهات في الشركات والجهات الحكومية حيث يتم عودة كل من تم الإفراج عنهم إلى عملهم دون أي معوقات أو قيود.

أبو عيطة: أتمنى الانتهاء من قوائم العفو لتطبيق توجيهات السيسي

وقال كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، ووزير القوى العاملة سابقا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسهيل عودة المفرج عنهم إلى أعمالهم ودراستهم دون عواقب أو قيود هو توجيه إيجابي جدا وكان مطلوبا.

كما أشار أبو عيطة إلى عدم الانتهاء من قوائم الإفراج بشكل كامل إلى الآن، متمنيا أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، حيث قال: «ندعو الله أن نتمكن من إنهاء قوائم العفو الرئاسي، كي نجد مواطنين نطبق عليهم توجيهات الرئيس»، مؤكدا أنه تم الإفراج عن 45 شخصا فقط، متوقعا زيادة العدد بشكل واضح خلال الفترة المقبلة نتيجة للمجهود المبذول في سبيل ذلك.

تأثير توجيهات السيسي على المجتمع

وأكد أبو عيطة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بِشأن عودة المفرج عنهم للعمل والدراسة دون أي قيود، يكون له أثر كبير على المجتمع المصري ككل، وذلك للأسباب الآتية:

1- تقلل من الاحتقان في الشوارع المصرية.

2- تعيد اصطفاف الوطن.

3- يدفع الحوار الوطني الذي تكلم عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوة إلى الأمام.