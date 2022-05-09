كمال أبو عيطة يدعو الأحزاب إلى حوار وطني السبت المقبل

قال كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن وجود محبوسين في قضايا الرأي لهو وجع في الوطن يعطل أي تفاعل أو تقدم والاستفادة بكل منتجات الوطن.

أبو عيطة: حصار السياسة يؤدي إلى الإرهاب

وأضاف «أبو عيطة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وزملاءه في لجنة العفو الرئاسي يعملون طيلة 24 ساعة لاستقبال طلبات أهالي المحبوسين من أسرهم، ويتم من خلال اللجنة الدفاع عن كل من لم يتلوث بدماء عبر قوائم للعفو الرئاسي، «حصار السياسة بيؤدي إلى الإرهاب».

أبو عيطة يدعو إلى حوار وطني

وأضاف: «أدعو الجميع للتركيز على خطر الإرهاب وهو الخطر الأول بخلاف الخطر الصهيوني، وسنكتشف في النهاية أن المصدر واحد لقتل أبنائنا في مصر والأرض المحتلة، وبدء فتح أبواب الانتخابات العمالية، وبالمناسبة فهي لا علاقة لها بالانتخابات، ويتم استبعاد القيادات في تلك الانتخابات بضغوط أمنية وهو مشهد لا يرضي الرئيس».

وأوضح أن الحوار يحتاج إلى مشاركة كافة المواطنين، ودعا كافة الأحزاب والسياسيين الانضمام إلى حوار وطني في حزب المحافظين السبت المقبل من أجل إعداد خريطة حوار وطني وتقديمها للرئاسة.