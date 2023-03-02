رئيس الأغلبية بالنواب: حزمة التعهدات الرئاسية ستشكل حافزا لمزيد من العمل والبناء

قال أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية والأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي من محافظة المنيا اليوم، حملت مجموعة من الرسائل المتعلقة بالحاضر المصري، وتخللها تفاؤل واسع بصياغة المستقبل، غلفها طابع من الود الشديد في حديث القيادة السياسية لأبناء الصعيد، مع الإعلان عن مجموعة من المفاجآت السارة لعموم المصريين.

خطاب الرئيس اليوم

وأوضح رشاد في بيان رسمي عنه اليوم، أن الرئيس السيسي قد نظر بعين الفخر لما صنعته أيادي المصريين من إنجازات وقطع أشواط هائلة في مسيرة البناء والتنمية، والتي تحققت في مدة قياسية بفضل توجيهاته ومتابعته المستمرة لكل مايدور على أرض البلاد.

وأشار الأمين العام لحزب مستقبل أشرف رشاد، إلى دلالة اختيار الزمان والمكان في خطاب الرئيس السيسي اليوم، إذ جاء في توقيت يتكاتف فيه الشعب المصري مع قيادته السياسية، لعبور تحديات فرضتها التطورات المستجدة على المسرح العالمي، من تحديات اقتصادية ومعيشية واجتماعية، حيث حديث المصارحة والمكاشفة والتعويل على قوة سواعد المصريين في تذليل أية عقبات.

وأوضح رشاد، أن الرئيس أشار إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، والصراع الاقتصادي الشرس بين الشرق والغرب، وآثار فيروس كوفيد 19، والارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة، وكلها تحديات استعدت لها الدولة المصرية جيدا، بطفرات تنموية وتطوير البنية التحتية والاهتمام بتوطين الصناعات وتقليل فجوة الاستيراد.

وأشار رئيس الأغلبية البرلمانية، إلى أن حديث الرئيس السيسي، اتسم بالصدق الشديد، ولم يخل أبدا من نبرات أمل وتفاؤل بغد مشرق، وتعهدات ملموسة وحقيقية لصالح المصريين، منها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات وغيرها، معتبرا أن حزمة التعهدات الرئاسية ستشكل حافز قوي لمزيد من العمل والبناء والعبور نحو الجمهورية الجديدة.