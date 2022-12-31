5 أحداث سعيدة ينتظرها المصريون في 2023.. أبزرها زيادة الأجور والمرتبات

مع انتهاء سنة 2022، وبداية حلول العام الميلادي الجديد، ينتظر المصريون عدة أحداث سعيدة وهامة، في العام الجديد 2023، لذا تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، ما ينتظره المصريين في عام الجديد.

علاوة 7% في الأجر الوظيفي

ينتظر المصريون في 2023 علاوتي يناير ويوليو، وهذا وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية، في المادة 37، التي تنص على أن الموظف له الحق في علاوة سنوية بشكل دوري، بعد مرور سنة عليه في شغل الوظيفة.

وتصرف العلاوة لمن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عيلها في قانون الخدمة المدنية، التي تعتمد على تقويم الأداء الوظيفي في أخر عامين، أو الأقدم ذات المستوى الوظيفي.

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أقر المجلس القومي للأجور زيادة الرواتب في القطاع الخاص ورفع معدلاته ليصل إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، وتبدأ الزيادة من بداية عام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل مؤسسة ومنشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون المعاشات والتأمين الاجتماعي، ولفتت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى الدور المحوري والهام الذي تقوم به اتحاد الغرف المختلفة مع المجلس القومي للأجور للوصول إلى حد أدنى للأجور، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

افتتاح عدد من المشروعات الهامة بوزارة النقل

تستكمل وزارة النقل والمواصلات خطة التطوير الشاملة، سواء في النقل البحري أو النهري أو السككي، بتكلفة تصل إلى 107 تريليونات جنيه، فسيتم افتتاح عدد من المشروعات القومية الهامة التي تخدم مصر وشعبها، وتدعم استراتيجية وزارة النقل، ومن أهمها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مونوريل العاصمة الجديدة، وذلك لتطوير مصر 2030.

تسريع توصيل الغاز الطبيعي لكل المنازل والمصانع

صرح الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروات المعدنية من قبل، بأن قطاع البترول يواصل عمله لتسريع وتيرة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، وأن خطة مصر تتمثل في تأمين منتجات البترول والثروات المعدنية، من أجل أن تتماشي مع العدد السكاني، ودفع عجلة الاقتصاد، مؤكدً أن مصر في عام 2023 ستكون مركزًا إقليميًا لتجارة البترول والغاز وصناعة البتروكيماويات.

تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

بدوره، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة ممثلة في وزارة الصحة، تمنح أولوية كبيرة في عام 2023 في تطوير عمل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن برنامج الرعاية الصحية والمراكز الطبية؛ من أجل صحة أفضل للجميع المصريين، لأن هذا ضمن خطة التطوير والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.