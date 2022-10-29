الرئيس السيسي: نقدم التحية للقطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى القطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور، وفق القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا بزيادة الحد الأدنى بقيمة 300 جنيه، وفق توجيهات رئاسية.

وقال الرئيس السيسي، خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، المقام حاليا: «مع القطاع الخاص بيكون فيه تشاور، خاصة أن كل منشأة لها ظروفها.. وأنتم لكم تصور».

وكان المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أعلن رفع القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور: «إحنا كقطاع خاص هنرفع الحد الأدنى، بل بالعكس إحنا هنزود عن الـ 300 جنيه لكل العمالة، وسننظر في زيادة مرتبات العمالة كلها، لأننا هنشتغل ولازم كل الدنيا تمشي ونشيل المسؤولية، وده دورنا الاجتماعي اللي نؤديه مع حضراتكم».

وانطلق صباح اليوم، الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.