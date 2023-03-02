اعرف قيمة معاش تكافل وكرامة بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة قيمتها
كتب:
أسماء زايد
04:13 م | الخميس 02 مارس 2023
إحدى الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة - أرشيفية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول أبريل 2023، وأوضحت وزارة التضامن، أنّ برنامج تكافل وكرامة، جرى إطلاق مظلة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وهناك أكثر من 5 ملايين أسرة فقيرة، بما يشمل 22 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدي.
قيمة دعم تكافل وكرامة بعد الزيادة
وترصد السطور التالية دعم تكافل وكرامة بعد الزيادة، كما يلي.
- عملاء تكافل الذين يحصلون على 500 جنيه كمتوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل بعد زيادة 25%، سيصبح قيمة الدعم 625 جنيها.
- عملاء كرامة من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا سيتقاضون بعد الزيادة 562.5 جنيها.
- عملاء كرامة من الأشخاص ذوي الهمم والذين يحصلون على 450 جنيها شهريا سيحصلون بعد الزيادة على 562.5 شهريا.
- عملاء كرامة من الأيتام الذين يتقاضون 350 جنيهًا، سيحصلون على 437.5، وذلك بعد زيادة 25%.
كيفية الاشتراك في تكافل وكرامة
وأوضحت التضامن أنّه يتم التقدم للبرنامج من خلال توجه الشخص إلى أقرب وحدة اجتماعية ومعه المستندات التالية:
- صور بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد، 18 سنة فأكثر.
- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر»، للأفراد أقل من 18 سنة.
- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.
- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.
- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.