اعرف قيمة معاش تكافل وكرامة بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة قيمتها

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول أبريل 2023، وأوضحت وزارة التضامن، أنّ برنامج تكافل وكرامة، جرى إطلاق مظلة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وهناك أكثر من 5 ملايين أسرة فقيرة، بما يشمل 22 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدي.

قيمة دعم تكافل وكرامة بعد الزيادة

وترصد السطور التالية دعم تكافل وكرامة بعد الزيادة، كما يلي.

- عملاء تكافل الذين يحصلون على 500 جنيه كمتوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل بعد زيادة 25%، سيصبح قيمة الدعم 625 جنيها.

- عملاء كرامة من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا سيتقاضون بعد الزيادة 562.5 جنيها.

- عملاء كرامة من الأشخاص ذوي الهمم والذين يحصلون على 450 جنيها شهريا سيحصلون بعد الزيادة على 562.5 شهريا.

- عملاء كرامة من الأيتام الذين يتقاضون 350 جنيهًا، سيحصلون على 437.5، وذلك بعد زيادة 25%.

كيفية الاشتراك في تكافل وكرامة

وأوضحت التضامن أنّه يتم التقدم للبرنامج من خلال توجه الشخص إلى أقرب وحدة اجتماعية ومعه المستندات التالية:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد، 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر»، للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.