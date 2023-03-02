إغلاق 5 منشآت طبية مخالفة في محافظة كفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة مكبرة، على المنشآت الطبية الخاصة داخل المحافظة، بإجمالي 136 منشأة طبية شملت مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل طبية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وإشراف الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، والدكتور عمرو قنديل، منسق الحملات بالمديرية.

إغلاق 5 منشآت طبية غير مرخصة

وأسفرت الحملة، عن إغلاق 5 منشآت طبية غير مرخصة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الحملات تستمر تباعاً لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملات تستمر تباعاً لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات، وغلقها لحين تلافي السلبيات، لرفع كفاءة منشآت المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين.