محافظ البحر الأحمر: لا يوجد زيادة في أسعار المواصلات وحملات على مواقف السيارات

شكل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، لجان من إدارة الأزمات بالتنسيق مع العمليات ومديرية التموين بمدن المحافظة بالمرور على المواقف ومحطات الوقود، لمتابعة انتظام الحركة بالمواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة خاصة وأنه لا يوجد أي زيادة في أسعار المواصلات بعد تثبيت سعر السولار.

لا زيادة في أسعار المواصلات بالبحر الأحمر

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في بيان صحفي اليوم بعد تحريك أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار أنه لا يوجد زيادة في أسعار المواصلات، مؤكدا أن اللجان بجميع مدن البحر الأحمر لمتابعة انتظام الحركة بالمواقف ومحطات الوقود.

لجان لمتابعة انتظام حركة المواصلات

وقامت لجان بالمرور على محطات الوقود لمتابعة سير العمل بها بعد قرار تحريك أسعار البنزين، والتأكد من توافر المواد البترولية بجميع المحطات ورصد أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.

أسعار البنزين بعد الزيادة

جديد بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية اعتباراً من الساعة الثانية صباح اليوم الخميس:.

زيادة سعر بنزين 95 إلى 11.50 جنيه للتر.

سجل سعر بنزين 92 إلى 10.25 جنيه للتر.

سجل سعر بنزين 80 إلى 8.75 جنيه للتر.

تثبيت سعر السولار عند 7.25 جنيه للتر

كما يستمر العمل بأسعار المازوت المورد لإنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية المختلفة.