تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تشهد موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، انتظامًا في حركة السفن وصولًا ومغادرة، كما تشهد حركة تداول البضائع استقبالًا وسفرًا نشاطًا كبيرًا، وسجل حجم التداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

تصدير 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

وأعلن المركز الإعلامي، التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الأربعاء، عددها 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 688 شاحنة و141 سيارة.

وأوضح البيان، أن حركة الواردات سجلت 4000 طن بضائع، و389 شاحنة و41 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و299 شاحنة و100 سيارات.

وذكر البيان، أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين دليلة، والحرية، مشيرًا إلى أن ميناء نويبع شهد اليوم، تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة 190 شاحنة، واستقبل الميناء اليوم السفينتين سينا، ايلة، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1890 راكبًا بموانيها.