فتيات التجمع يحذرن من زواج القاصرات والعنف ضد المرأه

شاركت منة مجدي وڤيولا سعد سويرس، في برنامج لتدريب وتعزيز قدرات القيادات النسائية بمؤسسة إدراك.

وقالت فيولا سعد سويرس عضو المكتب التنفيذي باتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، إن أهداف التدريب كان أولها التعرف على أهداف الدولة وخطتها واستراتيجيتها للزيادة السكانية، وتأثيرها على إجمالي الدخل القومي GDP، وجرى التطرق إلى الأثار السلبية الاقتصادية والصحية والمجتمعية والتربوية وكيفية الحد منها.

حزب التجمع

وأضافت فيولا، أن الهدف من التدريب مواجهة العنف تجاه المرأة بكل أشكاله وأنواعه، سواء كان جسدي، اقتصادي، عاطفي، الختان، وتعتبر الولادة القيصرية بلا ضرورة طبية، عنف يمارس ضد النساء.

زواج القاصرات

واستطردت قائلة: «ناقشنا خطورة زواج القاصرات، باعتباره نوع من العنف الممارس ضد البنات الصغيرات، وأسباب زواج القاصرات، وما هي المشكلات المجتمعية والصحية والاقتصادية الناتجة عنه».

وقالت منة مجدي عضو المكتب التنفيذي باتحاد الشباب التقدمي، إن هناك ورشة عمل عن التوعية بوسائل منع الحمل، كيفية تطبيق هذا على أرض الواقع وما هي أنواع هذه الوسائل وأماكن إتاحتها، وفتح الباب لمناقشة حول الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.