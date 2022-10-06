مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني: زواج القاصرات سبب رئيسي في ارتفاع نسب الطلاق

أعربت الدكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني عن خالص امتنانها بجهود الدولة المبذولة في إطار الاهتمام بالمرأة المصرية، ومنحها حقوقها المكفولة لها بالمجتمع على مدار الثمانية سنوات الماضية.

الدولة أعطت أولوياتها للمرأة

وقالت ريهام الشبراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية أعطت أولوية كبيرة للمرأة خلال السنوات الماضية، وظهر ذلك بتوليها حقائب وزارية مهمة وتمثيلها بالبرلمان، وذلك فضلا عن تعيينها بعدد من الهيئات القضائية التي كان يقتصر توليها على الرجال فقط على مدار العصور الماضية.

أسباب التشتت الأسري والانفصام المجتمعي

وتطرقت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني للحديث عن أسباب التشتت الأسري والانفصام المجتمعي، مشيرة إلى أن الطلاق هو السبب الرئيسي في دمار الأسرة، إذ أن غياب الأب أو الأم عن المنزل يخلق فراغا وحيزا كبيرا داخل أركان الأسرة، ومن هنا يلجأ الأبناء إلى التفكير في مقترحات سلبية تهدد مسقبلهم إن لم تدمره، وذلك ظنا منهم بأنها حلول لمشكلتهم الأسرية.

خطورة الخلافات الأسرية

وتابعت أن الخلافات الأسرية بشأن قضايا شؤون الأسرة، وعدم توافق وجهات النظر يحدث حالة من العزلة المجتمعية لدى الأفراد، إذ يلجأ كل منهم إلى التفكير في ذاته فقط وعدم مرعاة مصلحة باقي الأسرة.

وأشارت إلى أن الثقافة الموروثة لدى البعض بشأن زواج القاصرات قنبلة موقوتة بالمجتمع المصري، إذ أنه يقع ظلم كبير على الفتاة القاصر بزواجها وهي في سن لا تصلح لتحمل مسؤولية أسرة أو إعالة منزل، ما ينتج عنه ارتفاع نسبة الطلاق وتفتت الأسرة.

واختتمت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي حديثها، داعية إلى إطلاق حملة إعلامية تهدف إلى توعية الأسرة بخطورة التشتت الأسري والمجتمعي بشكل عام وخطورة زواج القاصرات بوجه خاص.