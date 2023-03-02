«كتر خيرك» مبادرة جديدة لدعم الجمعيات الخيرية بـ«اليونيفورم» مجانا في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، يفتح الخير أبوابه في كل مكان، ويتسارع محبيه في تقديم المساعدة بكل أشكالها لأي محتاج، فشهر رمضان شهر الخير والكرم.

وغالبا ما تكون المبادرات إما إفطار صائم، أو تنظيم موائد الرحمن، في حين أن إحدى الشركات العاملة في مجال الملابس أطلقت مبادرة فريدة من نوعها لتصنيع جميع «اليونيفورم» الخاص بالجمعيات الخيرية أو القائمين على مطبخ رمضان، والتي يحتاج منظموها إلى ملابس موحدة للعمل التطوعي.

ما هي أهداف مبادرة «كتر خيرك»؟

يحكي أحمد عياش، والذي تخرج في كلية الهندسة، جامعة الأزهر، وصاحب الشركة الداعمة للمبادرة، في تصريحات لـ«الوطن»، عن أسباب إطلاق مبادرة «كتر خيرك» قائلا: «الهدف منها إننا نساعد العمل الخيري في مصر وخصوصاً موضوع الإطعام وموائد الرحمن عشان إحنا شايفين إنها مهمة جدا الفترة دي».

مبادرة «كتر خيرك» لكل محافظات مصر

لن تقتصر المبادرة التي أطلقها «أحمد» على محافظة القاهرة، وإنما أتاحها لجميع محافظات مصر وفقا له، «المبادرة أول سنة أعملها ولكنها بإذن الله هتستمر على طول، وأي جمعية محتاجة في كل محافظات مصر، هنوصل اليونيفورم ليها بشكل مجاني».

مبادرة «كتر خيرك» مجانية بالكامل

وأضاف صاحب مبادرة «كتر خيرك» أن شركته تعمل منذ 9 سنوات في هذا المجال، ولكنها المرة الأولى التي تطلق فيها المبادرة، موضحًا: «إحنا بنعمل لجمعيات وشركات كتير وبنساهم بجزء مجاني، لكن السنة دي مشاركتنا مجانية تماماً، ولحد الآن أكتر من 100 جمعية تواصلت معانا عشان رمضان».

سبب اختيار اسم مبادرة «كتر خيرك»

وبحسب ما قال أحمد عن اسم مبادرته: «أنا اخترت الاسم ده لأنه بيعبر عن أكتر من رسالة، منها تشجيع الناس إنها تكتر من الأعمال الخيرية، ورسالة لدعم الشباب المتطوع والجمعيات، إنه كفاية عليكم تعبكم وتبرعاتكم، وإحنا علينا تكلفة اليونيفورم بالمجان».