شاب يطلق مبادرة لصيانة تكييفات مساجد قنا مجانا: «لوجه الله»

مع بداية كل عام، ومرورا بشهر رمضان، يبدأ حسين في الاستعداد لإطلاق مبادرته المجانية عبر صفحته على «فيسبوك»، لصيانة وتركيب التكييفات وتنظيفها دون الحصول على أجر، إذ رغب في أن يستغل الحرفة التي يتقنها، في خدمة دور العبادة والمساجد.

حسين حربي، يبلغ من العمر 22 عاما، من قرية الزوايدة مركز نقادة بمحافظة قنا، تخرج في معهد مساحة وخرائط، وحصل على دورات تدريبية في التكييف والتبريد، وبدأ هذه المبادرة منذ عامين، حينما ساقه حب الخير إلى تقديم الخدمات التي يقدر عليها، وفق حديثه لـ«الوطن»: «بدأت فكرة المبادرة من سنتين، لصيانة ورفع كفاءة أجهزة التكييف لأي مسجد محتاج لكدة».

مبادرة «حسين» مستمرة طوال السنة

«المبادرة طول السنة مش بس في مناسبات محددة»، بحسب «حسين» لـ«الوطن»، «أنا بحب إني أساعد المساجد في تركيب التكييفات غير القادرة على تحمل نفقات المصنعية لأنها مكلفة جدا، وبساهم بمجهودي لوجه الله، وزكاة لنفسي، وإن الناس تكون مرتاحة داخل بيت ربنا، لا تقدر بثمن».

السبب وراء إطلاق «حسين» مبادرة تصليح وصيانة وتركيب التكيفات بالمساجد

درجات الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف، دفعت «حسين»، إلى إطلاق مبادرته في جميع مساجد قريته، وفق حديثه لـ«الوطن»، «المساجد عندنا في الصعيد بتكون حر جدا في الصيف أو شديدة البرودة في الشتاء، فكان أي مسجد يطلب حد يركب التكييفات، كنت بجمع معداتي، وأخد حد من صحابي، يساعدني في حملها وفي بقيت أعمال الصيانة، وكله بشكل مجاني».

«الخير لا يأتي إلا بالخير» شعار يرفعه «حسين» في مبادرته المجانية

قبل شهر رمضان يتأكد «حسين»، من أن المساجد لا تحتاج لأي من أعمال الصيانة، وفقا له: «بجانب أعمال الصيانة والتركيب في المساجد، أنا بعمل خصومات على مصنعيتي في شغلي الخارجي، من خلال بيع وتركيب وصيانة كل أنواع التكييفات لمساعدة الناس، وتقليل التكلفة عليهم».

يقول «حسين»، إن المبادرة داخل مساجد قريته «الزوايدة» بمحافظة قنا فقط، إلا أنه يود لو كان بإمكانه تدشينها في كل محافظات مصر، ولكن يعيقه بعد المسافة وحمله للأدوات الثقيلة، وفقا له، «بحلم إني أعمل الخير في كل المساجد، لكن السفر لأكتر من مكان مكلف جدا بالنسبة لي، ولكن إذا طلب مني حد من مساجد بعيدة، بتكون بينا بالاتفاق، وبقدم له خصم على مصنعيتي لوجه الله».