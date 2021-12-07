«طواقي الشتاء» هدية من الشباب في مبادرة خيرية لدعم أطفال شفاء الأورمان

مبادرة جديدة من مبادرات الخير ينظمها أبناء الأقصر والصعيد لدعم الأطفال الذين يتلقون العلاج المجاني داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمدينة طيبة، حيث أنه مع قدوم فصل الشتاء أقدم عدد من شباب المتطوعين على مبادرة مختلفة باسم «طاقية الحب» لتقديمها هدية للأطفال خلال رحلتهم للعلاج من السرطان.

شباب يقدم مبادرة خيرية لدعم الأطفال

وفى هذا الصدد، قالت هويدا جمعة، قائدة فريق شباب المتطوعين، إنهم مجموعة من الشباب يقومون ببعض الأعمال الخيرية بمختلف أنحاء الأقصر والصعيد، وقرروا مع دخول فصل الشتاء إطلاق مبادرة مختلفة من نوعها لدعم الأطفال داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر، بعنوان «طاقية الحب»، حيث قاموا بتوزيع الهدايا والألعاب والطواقي الشتوية المميزة على الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، فى بادرة منهم لحث الجميع على التبرع والدعم لكل طفل يتلقى العلاج بالمجان داخل أول صرح طبي لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.

المدير التنفيذي يشكر المتطوعين

فيما وجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للشباب المتطوعين على تلك الزيارة والمبادرة والفعاليات المبهجة للأطفال، مؤكداً على أن منهج مجلس إدارة المستشفى تقديم كافة أوجه الدعم لكل مريض يتلقى العلاج داخل أول صرح طبي فى علاج السرطان بالصعيد، موضحاً حرص إدارة شفاء الأورمان على تقديم كل وسائل الراحة للمرضي ومحاولة إخراجهم من الحالة النفسية التي تؤرقهم خلال رحلة العلاج عقب الإصابة بالسرطان، مشدداً على أنه دائماً لا تمر مناسبة خاصة أو عامة إلا وتقام لها احتفالية داخل المستشفى لدعم المرضى من أبناء الصعيد.