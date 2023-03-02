حزب العدل يشيد بقرارات الرئيس السيسي لزيادة الأجور والمعاشات

أشاد حزب العدل، بقرارات الرئيس السيسي التي شملت زيادات الأجور والمعاشات والفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا، اليوم الخميس.

زيادة المعاشات

وذكر الحزب، في بيان رسمي اليوم: «يتابع حزب العدل ببالغ الاهتمام، ما تُقره القيادة السياسية والحكومة المصرية من قرارات وسياسات، للتعامل مع الصعوبات اليومية التي تفرضها مستجدات الأزمة الاقتصادية المتسارعة على دخول المصريين ومستوياتهم المعيشية، وجدير بالإشادة ما أقدم عليه الرئيس اليوم، على هامش زيارته لمحافظة المنيا، من قرارات شملت زيادات الأجور والمعاشات والفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، فضلًا عن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل، والتوجيه بتعجيل إقرار هذه الإجراءات بداية من أبريل 2023».

وأضاف البيان: «وهي الإجراءات التي طالما دعونا لها عبر منصات عمل الحزب المختلفة، داخل مجلسي النواب والشيوخ ومنصاتنا الإعلامية، فضلًا عن الرؤى الاقتصادية التي سبق وتقدم بها الحزب ونشرها للجميع، كمساهمة منا للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية».

زيادة المرتبات

وتابع: «يستمر الحزب في تكرار دعوته الحكومة المصرية بالإقدام على المزيد من القرارات الاقتصادية الشجاعة والحاسمة ذات الصلة بتحسين الدخول وتعظيم ناتجنا القومي عبر تعزيز التشغيل وتوفير فرص العمل ومضاعفة الإنتاج وتحفيز الاستثمار، وهي القنوات التي ستمثل التغذية المطلوبة للمالية العامة المصرية كي تتمكن من تعويض أعباء الزيادات في الأجور والمنح والمعاشات. ويؤكد الحزب أيضًا على ضرورة استماع الحكومة إلى جميع الأصوات الاقتصادية والسياسية المصرية، وإشراكها في كل من عمليتي صنع واتخاذ القرار الوطني».