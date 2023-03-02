نقيب الفلاحين: قرارات الرئيس السيسي اليوم أسعدت كل المصريين

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أتت في وقت مناسب قبل شهر رمضان المبارك إذ تهدف إلى تخفيف الأعباء وتحسين دخول العاملين بالدولة؛ مما يؤكد حرص الرئيس على الانحياز دوما لجانب المواطنين الأكثر احتياجا.

زيادة المعاشات

وأضاف «أبو صدام» في بيان، أن زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% من أول أبريل ورفع حد الإعفاء الضريبي السنوي من 24 ألفا ليكون 30 ألفا وزيادة الحد الأدنى للأجور كلها قرارات تصب في مصلحة المواطنين وتؤكد حرص الرئيس على التيسير بقدر الإمكان عن الشعب في الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة.

وأشار إلى أن هذه القرارات من عروس الصعيد هي رسالة طمأنة للشعب ورد قوي على كل دعاة الفتنة والتطرف والذين دوما ما يلعبون على ضعف اهتمام الدولة بالصعيد.

اهتمام غير مسبوق بصعيد مصر

وأكد أن صعيد مصر شهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق في التاريخ على كل المحاور لتحسين معيشة المواطنين بهذا القطاع ولتعويضهم عما نالهم من قلة اهتمام في العصور السالفه وتشهد حاليا قرى الصعيد نهضة تنموية وتطويرية غير مسبوقة من بناء مدارس ومستشفيات وصرف صحي وزراعي وطرق مما ينبئ بمستقبل مشرق، موضحا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنيا أسعدت كل المصريين وأفرزت حزمة من القرارات التي تدخل السرور على كل بيت في مصر.