وزيرة الهجرة تعقد لقاءً مع أعضاء الجاليات المصرية في تونس والمغرب والجزائر

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جاليات مصر في تونس والمغرب والجزائر، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة» افتراضيا، بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، وعدد من ممثلي مؤسسات ووزارات الدولة المصرية، المعنية بدعم المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم.

حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم

وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أن مصر ترتبط بعلاقات وطيدة مع مختلف الدول العربية، ومن بينها دول تونس والمغرب والجزائر، التي تضم جاليات مصرية متميزة، معربة عن شكرها للجاليات المصرية في هذه الدول.

وأكدت حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، معتبرة إياهم جزءا محوريا من عملية التنمية التي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على إحداث فارق بما ينقلونه من خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة.

وأوضحت السفيرة سها جندي، أن الوزارة تمثل كل مصري بالخارج، ولذلك نأخذ على عاتقنا حل مشكلاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، وتقديم المزيد من الخدمات، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، مثمنة دور سفراء مصر بالخارج فيما يقدمونه من خدمات للمصريين بالخارج.

واستعرضت وزيرة الهجرة آلية التواصل مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، حيث يقوم فريق العمل بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، مشيرة إلى الكثير من الحالات التي تدخلت وزارة الهجرة لحل مشكلاتهم، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، موضحة أن لقاء اليوم يشهد مشاركة من عدة وزارات ومؤسسات معنية بخدمة المصريين بالخارج، لتحقيق استراتيجية الجمهورية الجديدة في خدمة المصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة استراتيجية الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، منذ تولي مهام العمل في 14 أغسطس 2022، والتي تعنى بالمصريين بالخارج، باعتبارهم ضمن ركائز عملية التنمية في مصر، مشيرة إلى أن الوزارة استحدثت طرقا مختلفة للتواصل مع المصريين بالخارج، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق الوسائط الافتراضية.

الوزارة استحدثت طرقا مختلفة للتواصل مع المصريين بالخارج

وتناولت السفيرة سها جندي ما قدمته الوزارة في الأشهر الماضية في الجولات الخارجية في المملكة العربية السعودية والإمارات، وكذلك اللقاءات الافتراضية مع الجاليات المصرية في عدد من الدول.

وأضافت السفيرة سها جندي، أننا حريصون على التواصل مع كافة فئات المصريين بالخارج، ومن بينهم طلاب مصر بالخارج، ولذلك أطلقنا «مركز وزارة الهجرة للحوار.. ميدسي»، والذي بذل جهدا كبيرا في الكثير من المواقف وآخرها زلزال تركيا وسوريا، بجانب دعم الأم المصرية وتقديم برامج تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأبناء الجيلين الثاني والثالث وملتقيات وزارة الهجرة لتوعيتهم بتاريخهم وحضارتهم، بجانب الحالات الإنسانية التي نتدخل فيها فورا، وآخرها إعادة الشاب المصري أحمد العائد من موزمبيق، وإنقاذ حياته، بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

واستعرضت وزيرة الهجرة العديد من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة المصرية للمصريين بالخارج، ومن بينها: توفير شهادات استثمار بعوائد متميزة، للمصريين بالخارج والداخل، سواء بالجنيه المصري أو الدولار، بنسب وصلت إلى 5.3% على الشهادات بالدولار، وبنسب تتجاوز 17% على الشهادات بالجنيه المصري، مضيفة أننا نسقنا مع وزارة الطيران لمنح تخفيضات على مدار 216 يوما، للزوجة والأبناء، بنسب تصل إلى 33% واستفادة طفلين اثنين بالخصم، حتى 15 سنة، وكذلك تقديم تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم في الصين، بعد انتهاء كورونا، وكذلك التنسيق لعودة العالقين، ونشر ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في المطارات.

وتناولت وزيرة الهجرة فرص الاستثمار العقاري للمصريين بالخارج، حيث أتاحت وزارة الإسكان وحدات وأراض متميزة للمصريين بالخارج، مؤكدة حرصنا على التواصل مع جميع الوزراء لتلبية طلبات المصريين بالخارج.

وأوضحت السفيرة سها جندي، أن وزارة التربية والتعليم استجابت لرغبة المصريين بالخارج في تخصيص امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا الدارسين بالخارج، وكذلك إتاحة سنة استثنائية للأساتذة الجامعيين، ممن انتهت سنوات إجازاتهم وذلك لتوفيق أوضاعهم، وكذلك وزير الزراعة وحرصه على استعراض كافة الفرص المتاحة للمصريين بالخارج.

وحول خطوات إطلاق شركة متخصصة للمصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أنها التقت السيد محافظ البنك المركزي، وعدد من السادة الوزراء، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على إطلاق شركة للمصريين بالخارج، لتنسيق الجهود، ونقل مقترحات المستثمرين والخبراء المصريين بالخارج حول ما يتعلق بآليات إطلاق شركة متخصصة لاستثمارات المصريين بالخارج، وصندوق لصغار المستثمرين، لاقتراح أفضل المجالات الاستثمارية المتاحة أمام المصريين بالخارج، مؤكدة حرص الوزارة على إشراك كافة الخبراء المصريين بالخارج في النقاشات والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في التخطيط لإطلاق الشركة وتنوع مجالاتها، بما يسهم في ضخ استثمارات في مجالات مختلفة، ما يخدم مقترحات المصريين بالخارج.