انطلاق مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية في الفيوم 16 مارس المقبل

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انطلاق فعاليات مهرجان تونس لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية يومي 16 و17 مارس المقبل، بعدما توقف لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2020، بسبب جائحة كورونا التي تعرض لها العالم أجمع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم مع مسؤولي الجهات المشاركة بالمهرجان، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة.

استعراض برنامج المهرجان

وتناول الاجتماع، عرضاً لعددٍ من الأفكار المقترحة من مسؤولي الجهات المشاركة، حول طريقة التجهيز والترتيبات بالتنسيق بين كافة الجهات، واستعراض برنامج مهرجان تونس 2023 الذي يستهدف مشاركة عدد من العارضين بمشغولاتهم الخزفية والفخارية واليدوية بالمعرض، والباكيات التي ستوفرها المحافظة.

نحت ورسومات تبرز هوية القرية

كما تم مناقشة عمل نحت ورسومات تحافظ على هوية القرية، وأعمال الجريد والسعف والخوص ومشغولات النسيج اليدوي من البيئة المحيطة، بجانب زيارة لمتحف الكاريكاتير للفنان محمد عبلة، وورشة إيفلين بوري لصناعة الفخار، وفقرات للفلكلور الشعبي.

موقع فريد على بحيرة قارون

وقال محافظ الفيوم، إنّ قرية تونس تتميز بموقعها الفريد على ساحل بحيرة قارون، لافتاً إلى أنّ إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية، له دور كبير في تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التي تجسد تراث الفيوم.

تكثيف أعمال النظافة والتجميل

وشدد المحافظ، على معالجة الطرق وتقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة وإزالة الإعلانات غير المرخصة من على أعمدة الإنارة مع متابعة صيانتها، والتنسيق مع مسئولي المرور لتوفير السيولة المرورية اللازمة، والعمل من خلال الفريق الواحد بالتنسيق مع مسئولي السياحة، مع ضرورة الحفاظ على الحياة البيئية للقرية.

دعوة محافظات أخرى للمشاركة بالمهرجان

وكشف "الأنصاري" أنه سيتم دعوة محافظات الجيزة والوادي الجديد وأسوان ومطروح والواحات، للمشاركة في فعاليات المهرجان، كما سيتم تنظيم مجموعة من الرحلات لطلاب جامعة الفيوم، والمدارس، والمتميزين بكافة الجهات، لزيارة المحميات والمناطق السياحية والأثرية والبيئية بالمحافظة، كما سيتم عمل مسابقة لاختيار أفضل عارض وتكريمه في اليوم الختامي.

مقترح بالأعمال استعدادًا للمهرجان

وأكد المحافظ على كل جهة من الجهات المشاركة، بضرورة إعداد مقترح بالأعمال التي ستقوم بها، والعمل على قدم وساق لخروج المهرجان بالصورة المرجوة والشكل اللائق ليحقق الهدف منه، كونه أحد نقاط الجذب السياحي بالمحافظة، موضحاً أن كافة الفعاليات والأنشطة التي سيتضمنها المهرجان ستقام بالجهود الذاتية دون تحمل المحافظة لأية نفقات.

خروج المهرجان بشكل لائق

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي هيئة تنشيط السياحة والعلاقات العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة بالمهرجان، وكذا عقد اجتماع مع ممثلي جمعية الخزافين بقرية تونس ومؤسسة حراس تونس، للإعداد والترتيب الجيد لخروج المهرجان بالشكل اللائق.