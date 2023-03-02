الحكومة اليونانية: سنبذل قصارى جهدنا لمنع تكرار كوارث تصادم القطارات

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، جيانيس أويكونومو، اليوم الخميس إن اليونان ستبذل قصارى جهدها لمنع تكرار كارثة قطار أودت بحياة 46 شخصا على الأقل.

وأوضح أويكونومو في إفادة صحفية: «لدينا التزام بفعل كل شيء حتى لا نعيش لحظات كهذه مرة أخرى أبدا»، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.

وقال أيضا إنه جرى التعرف على تسع جثث من عينة الحمض النووي التي قدمها أمس الأربعاء أقارب الضحايا وستستمر العملية بأسرع وتيرة ممكنة.

عدد كبير لا يزال مفقود

وردا على سؤال حول عدد الركاب في حادث تصادم القطارين الذين لا يزالون في عداد المفقودين، قال أويكونومو إن السلطات ما زالت لا تعرف.

وأضاف: «ليس من السهل التحدث بدقة، لعدد من الأسباب. لم يكن جميع التذاكر تحمل اسماء، فهناك دائما احتمال أن يكون الأشخاص قد استقلوا القطار في اللحظة الأخيرة».

تصادم قطارين في اليونان

واصطدم قطاران في اليونان؛ ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء أمس الأول الثلاثاء، بالقرب من مدينة لاريسا، عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل المئات بقطار شحن كان يسير في الاتجاه المعاكس.

وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.