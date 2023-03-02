رئيس حزب المستقلين الجدد: قرارات الرئيس تخدم المواطن

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات، تخدم المواطن وتخفف عنه، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»، أننا تابعنا عن كثب الأحداث التي جرت في الأيام الماضية، وسلسلة المشروعات الضخمة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تدل على أن هناك حركة كبيرة جدا للدولة المصرية في كل نواحي التنمية المستدامة، سواء كان في الاقتصاد التقليدي أو غير التقليدي.

حقوق المواطن المصري

وتابع أن زيارة الرئيس إلى المنيا، تؤكد ضمانة الدولة المصرية لحقوق المواطن المصري، والحفاظ عليه والحفاظ على مكتسباته وأن الدولة تسير في طريقها لما فيه خدمة المواطن المصري.

الرئيس يتحدث من القلب

وأكد أن الرئيس يكرر حديثه من القلب للشعب المصري ليؤكد أننا نسير بخطى ثابته ورسالة طمأنة للناس وأننا نسير في أزمة عالمية كبرى والدولة المصرية هي الدولة الوحيدة التي تسير بخطى ثابتة ولم تهتز، فكلام الرئيس اليوم جاء للرد على شائعات كثيرة جدا، «ناس كثيرة تقلل من حجم الكارثة العالمية التي حدثت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن تقرير البنك الدولي الذي نشر يوم 10 أكتوبر 2022 أوضح تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي».