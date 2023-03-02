طرح البرومو الرسمي لمسلسل «مذكرات زوج» للفنان طارق لطفي

كشف عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الدعائي الأول لمسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023.

البرومو الرسمي لمسلسل «مذكرات زوج»

ونشر عمرو الفقي، البرومو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه: «مذكرات زوج رمضان 2023».

وظهر طارق لطفي خلال الرومو، وهو يعاني من مشاكل زوجية، ويبدأ في تسجيل هذة المشكلات عبر هاتفه المحمول قائلا: «هذه مذكرات زوج وأب عادية جدا مفهاش حاجة مميزة خالص»، بينما ظهرت في العمل الفنانة عائشة بن أحمد، كما ظهر الفنان خالد الصاوي، وهو يجسد شخصية الدكتور طه عياد.

أبطال مسلسل «مذكرات زوج»

يشارك في بطولة مسلسل «مذكرات زوج»، عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم خالد الصاوي وعائشة بن أحمد وسماء إبراهيم وعمر الشناوي وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ويخوض من خلاله الفنان طارق لطفي تجربة الـ15 حلقة.

قناة عرض مسلسل «مذكرات زوج»

بينما سيتم عرض مسلسل «مذكرات زوج»، طوال شهر رمضان الكريم 2023، عبر شاشة قناة «cbc».