تعرف على أبطال مسلسل مذكرات زوج وتفاصيل قصته.. «لايت كوميدي»

يقدم الفنان طارق لطفي من خلال مسلسل مذكرات زوج الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2023 تجربة مختلفة وجديدة عليه تختلف عن السباق الرمضاني الماضي لعام 2022 الذي قدم من خلاله مسلسل «جزيرة غمام».

حيث يضم مسلسل مذكرات زوج بجانب الفنان طارق لطفي مجموعة مميزة من الفنانين الذي يجعلون الجمهور متحمس لمشاهدة العمل ومنهم خالد الصاوي وعائشة بن أحمد وسما إبراهيم وعمر الشناوي وهناء الشماشرجي ونهى عابدين وعدد آخر من الفنانين وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وإخراج تامر نادي.

قصة مسلسل مذكرات زوج

ويخوض الفنان طارق لطفي من خلال مسلسل مذكرات زوج تجربة الدراما اللايت التي تميل الى الكوميديا من خلال رجل مراقب في المطار جاد جدا ويواجه خلال حياته عدد من الأزمات الزوجية التي تجعله يشهد تحول نفسي.

وتم الإعلان بالفعل عن القنوات التي ستشهد عرض مسلسل مذكرات زوج حيث سيتم عرضه عبر شاشة قناة cbc وقناة cbc drama وكذلك منصة واتش ات.