عرض مسلسل «مذكرات زوج» لطارق لطفي على قناة cbc في رمضان

أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن القناة العارضة لمسلسل «مذكرات زوج» للفنان طارق لطفي طوال شهر رمضان الكريم.

عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc

ونشر عمرو الفقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر مسلسل «مذكرات زوج» مدون بها أنه سيتم عرضه على شاشة قناة «cbc»، وعلق عليه: «مذكرات زوج رمضان 2023 شهر الفرحة».

تفاصيل مسلسل «مذكرات زوج»

مسلسل «مذكرات زوج» يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم خالد الصاوي وعائشة بن أحمد وسماء إبراهيم وعمر الشناوي وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ويخوض من خلاله الفنان طارق لطفي تجربة الـ15 حلقة.

ويناقش مسلسل «مذكرات زوج» أزمة منتصف العمر التي يواجهها الرجال في سن معينة، وكيف يشعر بها وكيفية التعامل معها والتطرق إلى المشكلات الزوجية بعد مرور عدد من سنوات الزواج