الفنان طارق لطفي يناقش أزمة منتصف العمر في مسلسل «مذكرات زوج»

يواصل الفنان طارق لطفي تصوير باقي مشاهده في مسلسل «مذكرات زوج»، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023 ويقدم خلاله دراما اجتماعية بطريقة لايت.

ويناقش الفنان طارق لطفي في مسلسل «مذكرات زوج» أزمة منتصف العمر التي يواجهها الرجال في سن معينة، وكيف يشعر بها وكيفية التعامل معها والتطرق إلى المشكلات الزوجية بعد مرور عدد من سنوات الزواج.

طارق لطفي يقدم مذكرات زوج رمضان 2023

ويجسد الفنان طارق لطفي خلال أحداث مسلسل «مذكرات زوج» شخصية مراقب في المطار يتصف بالهدوء الشديد والعقل، وهو رجل متزوج ويمر خلال أحداث المسلسل بأكثر من مرحلة نفسية متغيرة.

يشارك المسلسل فيه عدد كبير من الفنانين منهم طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وسماء إبراهيم وعمر الشناوي وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وإخراج تامر نادي، ويخوض من خلاله الفنان طارق لطفي تجربة الـ15 حلقة.

يذكر أن الفنان طارق لطفي كان قد قدم العام الماضي مسلسل جزيرة غمام مع عدد كبير من الفنانين منهم مي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين ورياض الخولي، وآخرين وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.