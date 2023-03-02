الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. انخفاض الحرارة وتحذيرات لـ6 محافظات

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، لتتوقع انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وتمتد حتى القاهرة الكبرى، مع استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية في جميع المحافظات ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة في 6 محافظات، إذ حذرت الأرصاد بعض الفئات منها ممن يعانون من الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، ومرضى حساسية العيون.

حالة الطقس غدا في المحافظات

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد انخفاض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية على أن يكون طقس بارد ليلا مشمسا نهاراً على بعض المحافظات وغائم جزئي في بعض المحافظات الأخرى.

حالة الطقس في المحافظات غدا الجمعة

وجاءت حالة الطقس غداً المحافظات التي تقع في جنوب الوجه البحري وهى «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، غائم نهاراً بارد ليلاً مع تكون الشبورة المائية، وسجلت العظمى 27 درجة وبلغت الصغرى 15 درجة.

وسجلت العظمى في محافظات السواحل الشمالية الغربية وهى «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ» 22 درجة والصغرى 15 درجة، مع تكون الشبورة والغيوم الجزئية ونشاط الرياح المحملة بالرمال إذ سجلت 30 كيلو مترا في الساعة.

نشاط للرياح

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهما «السويس، بورسعيد» نشاطا للرياح التي سجلت سرعتها 32 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء مع طقس حار نهارا بارد ليلاً.

وسجلت العظمى في شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 14 درجة، مع تكون الشبورة المائية وطقس مشمس نهاراً، وسجلت العظمى في جنوب الصعيد 35 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

وفي محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر سجلت العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، مع طقس مشمس وانعدام فرص تكون الشبورة المائية.