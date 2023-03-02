نقيب الإعلاميين :قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور أثلجت صدر المواطن البسيط

أشاد النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتماشى مع الحالة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية والعالم.

زيادة المعاشات

وثمن «سعدة» ما أكده الرئيس السيسي، أن المواطن المصري تحمل مع الدولة على مدار عقد كامل العديد من الأزمات والتحديات، ورغم ذلك لدية إرادة كاملة ورغبة في استكمال مسيرة البناء والتنمية وصولا للجمهورية الجديدة.

وشدد نقيب الإعلاميين، على أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، جاءت في توقيت مناسب حيث تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية في الكثير من الأعباء على المواطن المصري البسيط.

قرارات الرئيس اليوم

واعتبر، أن قرارات الرئيس السيسي تعكس مدى شعورة بهموم المواطن المصري، وأنه لن يتوان جهدا في تقديم كافة صور الدعم لكل فئات المجتمع، مطالبًا جموع المصريين عدم الالتفات للأكاذيب التي يروجها أعداء الوطن الذين يستهدفون الوقيعة بين الشعب المصري وقيادته الرشيدة.