رئيس هيئة التأمينات لقناة الحياة: أصحاب المعاشات في عقل وقلب الرئيس

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، إن زيادة المعاشات ستصرف في الموعد الذي حدده الرئيس السيسي، موجها الشكر للرئيس السيسي على مجموعة القرارات التي أعلن عنها اليوم.

صدى واسع لزيادة المعاشات

وأضاف «عوض»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن قرار زيادة المعاشات لقى صدى واسعا عند أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، خاصة أنه قد جرت زيادة المعاشات منذ 4 أشهر، وهي المنحة الاستثنائية قيمتها 300 جنيه لكل صاحب معاشات ليكون إجمالي تكلفتها حوالي 32 مليار جنيه.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في قلب وعقل الرئيس السيسي، إذ أنه كان من المفترض أن تكون الزيادات المعلن عنها اليوم تكون في شهر يوليو المقبل بحسب القانون، لكن الرئيس السيسي وجه اليوم بتبكير الصرف ليكون في بداية أبريل المقبل، محددا نسبة الزيادة لتكون 15%.

موعد صرف الزيادة الجديدة

وتابع: «سنعمل خلال الفترة المتبقية من الشهر الحالي لإنهاء إجراءات الصرف وتعديل برامج الحاسب الآلي بحيث تصرف الزيادة في مطلع شهر أبريل المقبل».