«التيك توك».. أداة تجسس تحظرها عدة دول منها أمريكا

لجأت عدة دول منها الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، ومؤخرا الاتحاد الأوروبي، إلى دعوة الأشخاص في الجهات الحكومية والأمنية منع استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك» لأسباب أمنية.

عمدت دولة الدنمارك إلى دعوة المشرعين فيها، لعدم استخدام تطبيق تيك توك على هواتف العمل الخاصة بهم كإجراء للأمن السيبراني، وسط تخوفات من وجود تجسس في هذا التطبيق.

حظر للتطبيق في الدنمارك

وطالب رئيس البرلمان الدنماركي، سورن جيد المشروعين بحذف التطبيق، بعد تقييم جاء من مركز الأمن السيبراني في الدنمارك وجهاز من أجهزة المخابرات الأجنبية، أن هناك مخاطر من تجسس التطبيق على الأفراد.

حظر للتطبيق في أمريكا

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد ثوتت لجنة نيابية أمريكية لصالح مشروع قانون يسهل حظر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة الذي تمتلكه شركة صينية قريبة من الحكومة هناك، ولكن بعض نواب الكونجرس رفضوا فكرة حظر التطبيق دعما لحرية الرأي، في الوقت الذي علق رئيس اللجنة مايكل ماكول: قائلا بحسب وسائل إعلام أمريكية: «يفرض مشروع القانون على الإدارة حظر تيك توك أو أي تطبيقات برمجية تهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة».

بدورها عملت كندا على حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة التي تستخدمها الحكومة ومنع الأفراد من تنزيل التطبيق في المستقبل بسبب مخاطر تهدد الخصوصية.

رد الصين على الحظر

فيما ردت الصين على قرارات هذه الدولة واصفة إياها بالخطوات المبالغ فيها مع دعوة الحكومة باحترام مبادئ السوق والمنافسة العادلة.