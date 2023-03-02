عاجل.. خارجية إستونيا: نقترح مد أوكرانيا بأسلحة نووية حال عدم انضمامها لـ«الناتو»

اقترح وزير خارجية إستونيا، أورماس رينسلو، مد أوكرانيا بأسلحة نووية، إذا لم تنضم إلى حلف «الناتو»، في اعتقاده أن هذا الأمر بات صعبا، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

أمين عام «الناتو»: انضمام أوكرانيا إلى الحلف أصبح أمرا بعيدا

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، إن انضمام أوكرانيا إلى الحلف أصبح احتمالا بعيدا بسبب تصاعد الأزمة الأوكرانية، مشددا في الوقت الحالي، على ضمان الحفاظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة مستقلة، في إشارة إلى أنه يجب على الغرب مواصلة دعمها بكل السبل.