الخارجية الروسية: دول الناتو متورطة في جرائم ارتكبتها أوكرانيا بأسلحة غربية

قالت خارجية دولة روسيا الاتحادية مساء اليوم الخميس، إن دول حلف الناتو متورطة في جرائم ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة غريبة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار الأمن الروسي بحسب قناة «العربية» الإخبارية، إلى أن تم طرد الأوكرانيين الذين هاجموا بريانسك إلى داخل أوكرانيا وبدأت روسيا الاتحادية قصفا مدفعيا.

منع تصدير الغاز لروسيا

ويأتي هذا بعد مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022 وسط عقوبات غربية ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا التي منعت تصدر الغاز الخاص بها إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي.

في سياق مواز، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: «قلت للافروف أنهوا الحرب العدوانية على أوكرانيا وانخرطوا في الدبلوماسية، وطالبت لافروف بضرورة الإفراج عن مواطن أميركي محتجز في روسيا، والولايات المتحدة تدعم أوكرانيا لإنهاء الأزمة على أساس مبادرة زيلينسكي، أكدت للافروف استعداد أميركا للحديث دائما بشأن السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية، وطالبت لافروف بالتراجع عن القرار غير المسؤول بتعليق العمل بمعاهدة ستارت، وتحدثت بإيجاز مع لافروف على هامش اجتماع مجموعة العشرين اليوم».