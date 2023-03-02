«عمال مصر»: قرارات الرئيس اليوم تؤكد انحيازه الدائم للمواطن البسيط

ثمن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية الجديدة بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أنها تؤكد انحياز الرئيس الدائم للمواطن البسيط رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وأن مثل هذه القرارت تبرهن على أن الرئيس السيسي يشعر بهموم المواطن البسيط.

تحسين الأجور

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن القرارات تسهدف التنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، اعتبارا من أول أبريل 2023، والتي بموجبها يزداد دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وزيادة المعاشات لتكون بنسبة 15 %، بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25لإ شهريا، تدخل السرور على الأسر المصرية، وتعكس تفاعلية الرئيس مع نبض الشارع المصري واحتياجات المواطنين.

قرارات الرئيس اليوم

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن رسائل الرئيس اليوم دليل على عزم وإرادة الدولة المصرية في استكمل مسيرة التنمية رغم كل التحديات دون أي عرقلة، مؤكدا أن الإصلاحات التي بدأت 2016 ساهمت في تحقيق إجراءات الحماية الاجتماعية المُتخذة في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررًا.

وأكد أن تلك القرارات من شانها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلى أن موقف الرئيس يؤكد قوة وصلابة الدولة في مواجهة تلك التحديات، وأن البلاد قادرة على مواجهتها، من خلال مزيد من العمل والإنتاج.