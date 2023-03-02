«التأمينات الاجتماعية»: 11 مليون مستفيد من زيادة المعاشات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023، لتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تقرير لها، أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهريًا وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه.

تفاصيل زيادة المعاشات 2023

وأشارت التأمينات الاجتماعية أن زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل القادم وفقًا لقرار الرئيس ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.

زيادة المعاشات الجديدة

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمة زيادة المعاشات الجديدة 2023 تزامنا مع صرف معاشات أبريل، كالتالي:

- من يتقاضى 1500 جنيه سيحصل على 1725.

- من يتقاضى 2000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2300.

_من يتقاضى 2500 سيحصل على معاش 2875.

- من يتقاضى 3000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3450.

- من يتقاضى 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600.

- من يتقاضى 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750.

- من يتقاضى 6000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 6900 جنيه.