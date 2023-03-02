السيطرة على حريق بالسلم الخلفي للبنك الزراعي في الدقي

نشب حريق محدود بالسلم الخلفي للبنك الزراعي دائرة القسم، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق بسلم الخلفي للبنك الزراعي دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب اشتعال في بعض المخلفات على السلم الخلفي للبنك وتم الاخماد دون وجود مصابين أو ثمة أي تداعيات او تأثير على البنك.

ويرجح سبب الاشتعال مصدر حراري بطئ عقب سيجارة تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.