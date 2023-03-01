بالأسماء.. إصابة 3 سيدات في حريق بشقة سكنية بأسوان

أصيبت 3 سيدات من أسرة واحدة في اندلاع حريق بمنطقة السيل الجديد، بمحافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حريق منزا في أسوان

تلقى مرفق إسعاف أسوان، اليوم الأربعاء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة في محافظة أسوان باندلاع حريق في شقة سكنية في عقار رقم 42 بمنطقة السيل الجديد في دائرة المدينة، ما أسفر عن إصابة 3 سيدات من أسرة واحدة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ومعها 3 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الحريق اندلع داخل الشقة السكنية، إثر حدوث ماس كهربائي، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه.

أسماء المصابين في حريق أسوان

وبحسب مرفق إسعاف أسوان، إن المصابات هن: عطيات محمد خليل، 75 عاما، وسامية محمد خليل، 65 عامًا، باختناق، وسميحة أحمد محمد، 60 عامًا، وإصابتها حروق سطحية في منطقة الوجه واليدين، وتم نقلها بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.