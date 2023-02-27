حريق محدود في محل بحلون.. وأسطوانة بوتاجاز السبب

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن اشتعال أسطوانة بوتاجاز بجوار محكمة بمنطقة حلوان في القاهرة.

الحماية المدنية

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع المذكور، وبالفحص تبين اشتعال أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المطاعم دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، ونتج عن ذلك حريق محدود داخل المحل تم إخماده بمعرفة الأهالي دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالمحل.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.