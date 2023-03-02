عاجل.. غلق جزئي بشارع فيصل في الجيزة لمدة يومين 

تنوه محافظة الجيزة أنه فى إطار أعمال التنفيذ الخاصة بمشروع ربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام (١-٢) وتغذية المتحف المصرى الكبير والشبكة القومية للمنطقة تحديدا بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع سيد مرعى بالإتجاهين.

ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء ( جهد ١١ ) مما يستلزم غلق جزئى بشارع الملك فيصل بالموقع المشار إليه لمدة يومان إعتبارا من ١٢ صباح الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٣/٣ وحتى ٥ صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/٤ على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا فقط ودون تعطيل لحركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم للمتابعة ورد الشئ لأصله عقب إنتهاء الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية ووسائل الأمن الصناعى ( كشافات، طواحين، حواجز فسفورية ) وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لإرشاد المواطنين وضمان امنهم وسلامتهم.