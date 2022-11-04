بدء غلق شارع فيصل.. اعرف التحويلات المرورية البديلة

بدأت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتنفيذ غلق كلي لشارع فيصل لتنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني بمشروع محور عمرو بن العاص، أعلى شارع الملك فيصل، وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربيني «المطبعة»، وشارع عمرو بن العاص بالاتجاهين حسبما أعلنت محافظة الجيزة.

تفاصيل إغلاق شارع فيصل

أما عن تفاصيل إغلاق شارع فيصل، فإن أعمال الغلق ستكون لمدة يومين من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة وحتى العاشرة صباحًا، وغدًا السبت من الساعة 12 صباحًا وحتى الخامسة صباحًا، وذلك لوقوف معدة من الحجم الكبير.

التحويلات المرورية أثناء الغلق

وقامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة وعمل عدد من التحويلات المرورية أثناء عملية الغلق لتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، حيث ستكون حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من ميدان الجيزة وترغب استكمال السير اتجاه مناطق طريق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع عمرو بن العاص والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الاعمال.

وفيما يخص حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب استكمال السير اتجاه ميدان الجيزة تقوم بالدخول يميناً لشارع الشيخ الشربيني «المطبعة» والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وأعلنت إدارة المرور وضع وسائل الأمن الصناعي من الكشافات والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.