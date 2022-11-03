محافظة الجيزة تعلن غلق شارع فيصل لمدة يومين.. اعرف التحويلات المرورية

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني لمشروع محور عمرو بن العاص أعلى شارع الملك فيصل، وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربيني «المطبعة» - عمرو بن العاص، بالاتجاهين.

تفاصيل غلق شارع فيصل

وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي بشارع الملك فيصل في الموقع المشار إليه نظراً لوقوف معدة من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق) وذلك لمدة يومين على النحو التالي:

1- غدًا الجمعة العمل من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا. 2- بعد غد السبت الموافق العمل من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتذليل كافة العقبات للانتهاء من الأعمال.

التحويلات المرورية

وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لإجراء التحويلات المرورية التالية:

- أولاً: حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من ميدان الجيزة وترغب استكمال السير باتجاه مناطق طريق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع عمرو بن العاص والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب استكمال السير باتجاه ميدان الجيزة تقوم بالدخول يميناً لشارع الشيخ الشربيني «المطبعة»، والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ونوّهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.