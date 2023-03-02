حنان مطاوع تواصل تصوير مسلسل «سره الباتع».. تجسد شخصية فلاحة

تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير دورها في المسلسل الرمضاني مسلسل «سره الباتع»، والمقرر عرضه طوال شهر رمضان على شاشة قناتي «on» والحياة.

حنان مطاوع في مسلسل «سره الباتع»

وتجسد حنان مطاوع خلال مسلسل «سره الباتع» دور فلاحة تدعى «صافية» تعشق وطنها، ومن حبها فيه انضمت إلى الصفوف الأولى من الفدائيين ضد الحملة الفرنسية.

مسلسل «سره الباتع»

مسلسل «سره الباتع» مأخوذ عن أصل روائي منها تحمل نفس الاسم «سره الباتع» للكاتب الكبير يوسف إدريس.

ويضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفن من جميع الوطن العربي حيث يضم أكثر من 60 فنانا، أبرزهم:حسين فهمي، حنان مطاوع، أحمد فهمي، أحمد السعدني، بيومي فؤاد، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، نجلاء بدر، خالد أنور، هدى الأتربي، شمس الكويتية، هالة صدقي، التونسية رانيا التومي، والسوري نضال نجم.