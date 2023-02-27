حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلادها مع أسرتها (صور)

احتفلت الفنانة حنان مطاوع في جو عائلي بصحبة والدتها وزوجها وابنتها بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة صور من الاحتفال عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلقت حنان مطاوع، قائلة: «مفاجأة زوجي الحبيب ليا في عيد ميلادي برغم انحباس صوتي.. بقيت أحسن دلوقتي الحمد لله.. أحلى يوم برفقه أمي وبنتي وجوزي، اللهم لك الحمد دائما وأبدا».

مسلسل «سره الباتع»

وتشارك حنان مطاوع في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «سره الباتع» والذي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن في الوطن العربي أبرزهم: حسين فهمي، أحمد فهمي، أحمد السعدني، بيومي فؤاد، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، نجلاء بدر، خالد أنور، هدى الأتربي، شمس الكويتية، هالة صدقي، التونسية رانيا التومي، والسوري نضال نجم.