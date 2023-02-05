حنان مطاوع تكشف عن شخصيتها في مسلسل «سره الباتع».. جلابية في الغيطان

كشفت الفنانة حنان مطاوع شخصيتها، في مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

صعوبات تصوير مسلسل «سره الباتع»

وقالت حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي فيسبوك، «لما التصوير يبقى الساعة 7 الصبح بجلبية حرير في قلب الغيطان المبلولة، ربنا يهون على الناس كلها، صباح الفل» .

مسلسل «سره الباتع»، دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798.

ويواصل مخرج العمل خالد يوسف، تصوير المسلسل في مناطق مختلفة، من أجل سرعة إنجاز أكبر عدد من المشاهد، وتسليمها للقناة العارضة بشهر رمضان المقبل 2023 .

أبطال مسلسل «سره الباتع»

مسلسل «سره الباتع» يشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة صدقى أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.