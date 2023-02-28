حنان مطاوع لقناة الحياة: أقدم دور فلاحة تناهض الاحتلال الفرنسي في مسلسل «سره الباتع»

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها مستمرة في تصوير مسلسل «سره الباتع»، موضحة أن العمل مهم، ويروي قصة قصيرة لها دور كبير، ويتميز بإخراج رائع وإنتاج ضخم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، متابعة: «دوري جاء في إطار شخصية فلاحة مصرية اسمها صافية، عاشقة رومانسية لوطنها وحبيبها، ومن طليعة الفدائيين ضد الحملة الفرنسية».

«سره الباتع» مسلسل تاريخي اجتماعي

وتابعت «مطاوع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»: «أنا سعيدة جدا بالشخصية لأنها متنوعة في مسلسل مصري تاريخي اجتماعي يناقش عمق الواقع المصري، ومكتوب بشكل رائع يوضح أن المصري طوال الوقت مقاوم لكل فكر هادم، وحاليا أستعد لعمل جديد من 15 حلقة».

متعة التمثيل

وأشارت الفنانة حنان مطاوع إلى أن متعة التمثيل تكمن في ممارسة أدوار متعددة تختلف عن شخصية الفنان الحقيقية، وتضيف له من خلال التجربة والتنوع الفني.