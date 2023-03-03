أسعار الزيت والسمنة في معارض أهلا رمضان.. متوفرة بكثافة

تعتبر معارض أهلاً رمضان من أهم المنافذ التي تتوافر فيها مختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، على جميع أنواع السلع «زيوت، سكر، أرز، ياميش رمضان» وغيرها من المواد الغذائية، عن مثيلاتها في الأسواق.

ويبحث المواطنون عن أسعار الزيت والسمنة في معارض أهلاً رمضان، حيث تتوافر بكثافة في كافة المعارض التي تم افتتاحها في شتي أنحاء الجمهورية.

أسعار الزيت في معارض أهلاً رمضان 2023

وبحسب ما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية، فإن أسعار السلع في معارض أهلاً رمضان 2023، فيما يخص الزيوت بمختلف الأحجام والأنواع كالتالي:

سعر زجاجة زيت عافية 3 لتر 100 جنيه.

سعر زجاجة زيت 2 لتر سلايت 2 لتر 90 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت الهنادي 2.5 لتر 100 جنيه.

سعر زجاجة زيت سولو لتر بلغ 50 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت قطفة لتر بلغ 55 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت عافية 3 لتر بلغ 135 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت قطفة 3 لتر بلغ 135 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت قطفة 2 لتر بلغ 97 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت كوجينا 3 لتر بلغ 100 جنيه.

سعر زجاجة زيت عافية لتر بلغ 63 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت أصيل 2 لتر بلغ 93 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت كريستال 2 لتر و200 مللي بلغ 170 جنيهًا.

أسعار السمن والزبدة بمعرض أهلاً رمضان

وفيما يخص أسعار السمن والزبدة المعروضة في مختلف معارض أهلاً رمضان 2023 التي تم افتتاحها خلال الأيام القليلة الماضية جاءت كالتالي:

سعر علبة سمنة الهانم 2 كيلو بلغ 95 جنيهًا.

سعر علبة سمنة روابي 2 كيلو بلغ 95 جنيهًا.

سعر علبة سمنة جنة 2 كيلو بلغ 95 جنيهًا.

سعر علبة روابي كيلو سجل 45 جنيهًا.

سعر قالب زبدة الفريدة كيلو بلغ 65 جنيهًا.

سعر قالب زبدة الفريدة 5 كيلو بلغ 325 جنيهًا.