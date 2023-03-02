العثور على جثة شخص بالرياح البحيري في منشأة القناطر

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، بمنطقة الرياح البحيري بقربه نكلا التابعة لمنشأة القناطر، وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مستشفى مبارك المركزي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية بالرياح البحيري أمام الوحدة المحلية بقرية نكلا دائرة المركز تم استخراجها بمعرفة الأهالي.

وتبين أن الجثة لشخص مجهول في العقد السادس من العمر يرتدي كامل ملابسه، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.