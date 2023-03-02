التحفظ على 4 كاميرات مراقبة لكشف لغز العثور على جثة رضيع في الأزبكية

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على 4 كاميرات مراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة لطفل حديث الولادة «رضيع» مُلقي في داخل كيس بلاستيك بمنطقة الأزبكية.

طفل مُلقى داخل كيس بلاستيك

وتعمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالاشتراك مع قسم شرطة الأزبكية، على كشف غموض العثور على جثة لطفلة حديث الولادة في كيس بلاستيك، في أحد شوارع دائرة الأزبكية.

نقل الجثة للمشرحة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتم نقل جثة الطفل إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لعمل الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة.

إجراء بصمة وراثية

كما أمرت النيابة العامة أيضًا، بعمل تحليل بصمة وراثية لجثة الطفل، ليتم مطابقتها بالبصمة الوراثية في وقت لاحق مع البصمة الخاصة بمُرتكب واقعة إلقاء الطفل.

استعجال التحريات

وطلبت النيابة استعجال التحريات الخاصة بالمباحث الجنائية للوقوف على أسباب الواقعة، والقبض على المتهم وعرضه عليها ليتم معاقبته، وعليه تم التحفظ على 4 كاميرات مراقبة للكشف عن هوية الجاني.