العثور على جثة فتاة داخل منزلها بدار السلام.. والنيابة تطلب التشريح

قررت النيابة العامة نقل جثة فتاة لمشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة لمعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وهل تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

بلاغ بالعثور على جثة فتاة داخل منزلها

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «مديحة.أ»، 22 عامًا، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.

التحريات: توفت داخل غرفة نومها

وبسؤال أسرة الفتاة المتوفية قررت العثور على جثتها داخل غرفة نومها بالشقة محل البلاغ، دون معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة، ولم تتهم الأسرة أحدا بالتسبب في الواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.