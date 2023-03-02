سكرتير عام «الصحفيين»: قرارات الرئيس تعكس شعور الدولة بتحديات المواطن

أشاد أيمن عبد المجيد، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، التي أعلنها خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية الجديدة بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أنها قرارات بالغة الأهمية، وتعكس شعور الدولة بالتحديات التي يواجهها المواطن، فكما ذكر الرئيس، أنه يرصد مشاغل الرأي العام، ويستمع للأصوات من كل الاتجاهات، ومن ثم جاءت القرارات لتعكس مدى حرصه على تعزيز قدرة المواطن المصري على مواجهة التحديات المعيشية، وتؤكد عزيمة وإرادة الشعب في مواجهة التحديات.

زيادة المرتبات والمعاشات

أضاف «عبدالمجيد» في تصريح لـ«الوطن»، أن الوقوف إلى جانب الدولة المصرية في مختلف التحديات، يكون له ثمار تتمثل في الحفاظ على استقرار الدولة، وتكاتف أبنائها في تحقيق إصلاحات حقيقية، مكنتها من عبور التحديات والأزمات العالمية المتمثلة في آثار جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن الرئيس من خلال هذه القرارات، راعى كل الفئات بزيادة حدها الأدنى في القطاع الحكومي 1000 جنيه، وكذلك احترام العلم والتحصيل العلمي، بزيادة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور لحاملي الماجستير، ليصبح 6000 جنيه، بينما يصل الحد الأدنى لحاملي الدكتوراة إلى 7000 جنيه، وكذلك زيادة المعاشات بنسبة 15%، مشيرا إلى أن القرارات شملت أيضا المستفيدين من تكافل وكرامة بزيادة 25% مع زيادة ايضا للموظفين بنسب ودرجات متفاوتة.

قرارات الرئيس اليوم

وتابع سكرتير عام نقابة الصحفيين: لذلك قرارات الرئيس اليوم، تعكس تجاوز الدولة للتحديات ودعمها للمواطن، وتعكس أيضا أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار 8 سنوات، في تعزيز قدرة الدولة على مجابهة التحديات العالمية، وشعوره بالمواطن، والسعي لتحقيق الرفاهية للشعب المصري.