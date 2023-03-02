إشادة في الإسكندرية بقرارات زيادة المرتبات والمعاشات: الرئيس يشعر بنا

تركت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فيما يخص زيادة المرتبات والمعاشات بدءاً من أول أبريل المقبل، أثرًا على الجميع، وهو ما أثنى عليه المواطنين وأعضاء مجلس النواب في الإسكندرية، مؤكدين أن قرارات الرئيس تدل على شعوره بالمواطن البسيط.

الحمامي: قرارات زيادة المعاشات والأجور تدفع عجلة الإنتاج

وأكد الدكتور محمد الحمامي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية وعضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسى بزيادة المعاشات والأجور بمثابة بشرى سارة لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تقدم دعمًا معنويًا للمواطن البسيط بشكل كبير ينعكس على دفع عجلة الإنتاج في الاقتصاد المصري.

وأضاف «الحمامي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحديثه يأتي في إطار دعم المواطن البسيط، وتوجيهات الرئيس اليوم تمثل منحة إيجابية للمواطن فيما يتعلق بتحسين أجره، وذلك كجزء من شعار الرئيس حياة كريمة لشعب عظيم، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار «الحمامي» إلى أن الدولة ستواصل قدمًا نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كل المجالات، على كل شبر من أرض مصر، وهو ما سيساهم في إصدار مزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة التي تُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

مواطنون: قرارات الرئيس أثلجت صدور المصريين الأجور

قال المهندس الاستشاري السيد حسن، أحد مواطني الإسكندرية، أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بزيادة الأجور والمعاشات تعبر عن شعور القيادة السياسية بما يحتاجه المواطن المصري، فالرئيس دائمًا ما يشغله المواطن البسيط، ويسعى دائمًا إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأضاف «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين، خاصة أنها جاءت أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، الذي عانى كثيرًا من الإهمال، وهو ما يضحد كافة الأكاذيب والشائعات التي يرددها أصحاب الأهواء الشخصية وأعداء البلاد.

فيما أثنى أيمن خالد، أحد مواطني الإسكندرية ورئيس قسم الموهوبين بإدارة شرق التعليمية، إن زيادة الأجور والمعاشات قبل شهر رمضان المبارك هو قرار هام سيفرق في حياة المواطنين ككل حيث يزيد من حركة المبيعات خلال تلك الفترة الأمر الذي سيفرق في حياة المصريين ككل.