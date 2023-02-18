محامي أحمد مكي يكشف كواليس تحرير موكله محضرا ضد صاحب مول بسبب فوانيس رمضان

كشف المحامي خالد فؤاد سبب تحرير موكله، الفنان أحمد مكي، محضرا ضد مالك أحد المولات التجارية بمنطقة السادس من أكتوبر بتهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

خالد فؤاد: ننتظر قرار النيابة العامة

وقال فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موكله أحمد مكي فوجئ ببيع فوانيس رمضان تحمل اسم وصورة الكبير أوي، وهي الشخصية التي قدمها الأخير على عدة أجزاء في مسلسل يحمل الاسم نفسه، مضيفا أنه كان لا بد من صاحب المول أخذ موافقة مكي قبل طرحه للبيع باعتباره صاحب الشخصية.

وأوضح المحامي أن الفنان علم بالواقعة من أحد الأشخاص وأبلغه باستخدام اسمه في أحد الدعايا داخل المول، وحصل موكله على مقطع فيديو من داخل المول يظهر خلاله عرض فوانيس رمضان عليها صورة أحمد مكي ومكتوب عليها الكبير أوي، وأن الفنان كل طلباته أن يتوقف عن نشر الفانوس الذي يحمل اسمه، وأنه تقدم بالفاتورة التي تثبت بيع المول فانوس رمضان، يحمل صورة الفنان أحمد مكي، ومن جانبها عاينت الشرطة الفانوس، وقد تم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة، التي تشكل جنحة اقتصادية، وجريمة بيع وتصنيع سلع مجهولة المصدر.

مطالبة جميع الأماكن التوقف عن نشر الإعلان

وتابع أنه حاول التواصل مع الفنان لإزالة إعلان الفانوس من داخل المول، وطالبه الفنان بإزالة الإعلان وسحبه، وطالب جميع الأماكن التي تقوم بنشر هذه الإعلان يتوقف عن نشره.

وأوضح محامي أحمد مكي أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وينتظر قرار النيابة العامة في المحضر المقدم من موكله.

أحمد مكي يواصل حاليا تصوير الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي»

يذكر أن أحمد مكي يواصل حاليا تصوير الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» تمهيدا لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل، ويشاركه البطولة كل من محمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد وهشام إسماعيل، من إخراج أحمد الجندي.